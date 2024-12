Panettoni e vini, il "Made in Sicily" spopola sulle tavole degli italiani (e non solo) a Natale

di: Redazione - del 2024-12-26

Secondo recenti indagini di mercato di importanti istituti di statistica italiani ci sono prodotti siciliani che invadono la penisola e specialmente nel periodo natalizio percorrono chilometri e chilometri da sud a nord per farsi apprezzare. Vini e Panettoni sono ormai diventati le eccellenze dei prodotti "Made in Sicily" e sono particolarmente apprezzati per la genuinità ma anche, soprattutto per i vini, per il carattere che hanno portato l'Italia, grazie alla spinta siciliana, a diventare una "superpotenza" nella produzione battendo ormai da anni la grande nazione francese per secoli leader nel settore.

Grande merito ai produttori siciliani che variano da provincia a provincia ed in qualche modo anche da città a città. Il viaggio per gli amanti del "fermentato succo di uva" in Sicilia può anche fermarsi in contrade o luoghi pieni di tranquillità, dove il tempo si è fermato. Di gran moda le "piccole" cantine, quelle che conservano ancora il gusto del vino dei nonni.

Assieme al vino, un prodotto che ormai da decenni, è diventato il top player nella classifica delle tradizioni natalizie è sicuramente il panettone, aziende come Fiasconaro, pioniere in Sicilia del culto del prodotto milanese per antonomasia è ormai riconosciuta in tutta la penisola ed in tutto il mondo. Anche per il panettone l'artigianalità è diventato un marchio di fabbrica e anche in questo settore sono nati laboratori in Sicilia che fanno invidia a tutti ma soprattutto riescono a mettere sul mercato prodotti di altissimo livello.

Sulle tavole degli italiani ormai il "Made in Sicily" è arrivato da tempo e questo da lustro ad una terra che ha davvero dentro di sé risorse infinite.