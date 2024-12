Il lettore scrive: "Caro Direttore non si dimentichi dell'Ospedale di Castelvetrano"

di: Redazione - del 2024-12-26

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che dopo aver visto sui social la foto del Direttore Generale dell'Asp di Trapani Ferdinando Croce con tanto di divisa natalizia, vestito da Grinch ha inviato una nota alla nostra redazione.

"Caro Direttore Croce come i bambini scrivono la letterina a Babbo Natale per ricevere i tanto attesi doni natalizi, io da cittadino della mia Castelvetrano vorrei chiederle sono una cosa: "Non si dimentichi dell'Ospedale di Castelvetrano", nosocomio importante per tutta la Valle del Belìce, che negli ultimi anni, per cause chiaramente politiche, è stato fortemente declassato perdendo reparti che ne hanno fatto in altri tempi un punto di riferimento sanitario per centinaia di migliaia di utenti. Lodevole è stata la simbolica scopertura della panchina rosa ma l'Ospedale necessita di altro per tornare in auge. Coraggiosi e meritevoli sono tutti i sanitari che attualmente ci lavorano ma la struttura meriterebbe il rafforzamento e l'apertura di tutti i reparti come era una volta. Grazie Direttore e Buone Feste".