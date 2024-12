La Chiesa Maria SS della Tagliata di Castelvetrano tra le chiese giubilari della Diocesi Mazara

di: Redazione - del 2024-12-26

È con grande gioia e gratitudine giunge la decisione di Mons. Angelo Giurdanella Vescovo, di inserire la Chiesa Maria SS della Tagliata Castelvetrano tra le chiese giubilari della Diocesi Mazara. Con questa scelta l'amata chiesa sarà luogo privilegiato per ottenere l’indulgenza giubilare, secondo le disposizioni stabilite dalla Chiesa.

Un momento di grande spiritualità per i credenti che permette di vivere pienamente il Giubileo indetto da Papa Francesco, vedendo Castelvetrano protagonista di questo straordinario anno. Un’opportunità che invita a rinnovare l'unione come comunità ai valori più belli della nostra tradizione cristiana.

I fedeli ringraziano di cuore il Vescovo Giurdanella per aver scelto la nostra città come meta di pellegrinaggio giubilare. Questa decisione rappresenta non solo un’opportunità per il cammino spirituale di ogni singolo credente, ma anche un segno della fiducia che la Diocesi ripone nella nostra comunità.

Questa occasione può essere il preludio all’istituzione di un Santuario Diocesano a Castelvetrano, che permetterebbe finalmente alla nostra città di avere l’onore di ospitare un punto di riferimento spirituale per tutti i devoti e i pellegrini.