Castelvetrano piange la scomparsa della 42enne Daniela Diliberto, altra vittima del "male del secolo"

di: Redazione - del 2024-12-26

Il "male" del secolo ha colpito ancora giovane donna ed all'età di 42 anni, è deceduta Daniela Diliberto. Lascia il marito Gaetano e due figli in tenerissima età. Molto conosciuta per l'attività di di fisioterapista svolta in una nota struttura castelvetranese. I funerali si svolgeranno, domani 27 dicembre alle ore 15:30 presso la Chiesa Maria SS Annunziata (Badia).