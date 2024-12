Messina Denaro, il Questore di Trapani lancia l'allarme sull'omertà: "Non c'è collaborazione dei cittadini"

di: Redazione - (fonte: open.online) - del 2024-12-27

Il Questore di Trapani, Giuseppe Peritore ha lanciato un vero e proprio segnale di allarme sull'omertà che invade la provincia di Trapani dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro avvenuto il 16 gennaio 2023: "Non c'è collaborazione dei cittadini".

Zero denunce per usura o estorsione legate alla mafia. Un risultato che appare in forte contrasto con la realtà del territorio, dove è noto che la criminalità organizzata stia continuando a portare avanti i propri affari. E a niente sembra esser servito l’arresto di Matteo Messina Denaro nel 2023.

Ha riferito così il questore di Trapani, Giuseppe Peritore, come riportato da la Repubblica. Nessuna vittima di minacce o intimidazioni emerge, nonostante la presenza radicata della criminalità organizzata in tutta la provincia. Da Castelvetrano ad Alcamo, passando per Marsala, Mazara del Vallo e altre località, le operazioni antimafia continuano, ma sempre senza la collaborazione dei cittadini.