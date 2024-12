Si è spento Pino Errante, storico cancelliere della Pretura di Castelvetrano

di: Redazione - del 2024-12-23

E' scomparso all'età di 88 anni, Giuseppe Errante, conosciuto da tutti come Pino Errante storico cancelliere nella Pretura di Castelvetrano. Lavoro che ha svolto per 42 anni, una militanza vissuta tra l'affetto degli stessi avvocati per i quali era sempre un punto di riferimento. Pino Errante per il suo modo di fare e per la sua competenza è stata una figura molto stimata dai Pretori che si sono avvicendati nel corso degli anni a Castelvetrano.

I funerali si svolgeranno domani 24 dicembre alle 12:30 nella Chiesa Madre di Castelvetrano.

La redazione di CastelvetranoNews.it porge le più sentite condoglianze ai familiari.