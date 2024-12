di: Redazione - del 2024-12-23

Non è la prima volta nelle ultime settimane che cade un palo dell'illuminazione pubblica a Castelvetrano. A causa di una raffica di vento è caduto stamani in via Campobello un palo della luce. Per fortuna nessuna grave conseguenza. Sono stati avvisati i Vigili del Fuoco che dovranno mettere in sicurezza l'area ai fini della rimozione del corpo illuminante.