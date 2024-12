Marinella, le alghe "sequestrano" le barche, pescatori impossibilitati ad uscire dal porto

del 2024-12-23

Preoccupazione da parte dei pescatori di Marinella di Selinunte per via della "barriera" di alghe formatasi in prossimità dell'imbocco del porticciolo. Alghe che di fatto "sequestrano" le barche dei pescatori e ne rendono impossibile l'uscita. L'ostruzione crea notevoli disagi ai marinai che al momento sono preoccupati non potendo uscire con le proprie barche a pescare il prodotto per la vendita.

Situazione sempre critica per il porticciolo di Marinella, le tante promesse "elettorali" dei politici regionali non sono servite a nulla: una questione che ogni anno sembra essere sempre la stessa.