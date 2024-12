Castelvetrano, l'Ass. Ventimiglia nominata vice sindaco temporaneamente. Polemiche sui social e l'attacco della consigliera Pellerito

di: Redazione - del 2024-12-23

Per motivi personali e familiari, il Sindaco Avv. Giovanni Lentini, ed il suo Vice, Ing. Mariano Palermo saranno impossibilitati a svolgere le loro mansioni e pertanto attraverso una determina del 20 dicembre il primo cittadino ha deciso di conferire la nomina temporanea di Vice Sindaco, fino al prossimo 2 gennaio, all'Assessore Dott.ssa Rosalia Ventimiglia.

La decisione ha scaturito un vespaio di polemiche sui social con un botta e risposta fra l'Assessora Ventimiglia e la consigliera di Fratelli d'Italia, Avv. Vitalba Pellerito. La consigliera FdI ritiene "assolutamente incomprensibile se si considera che lo statuto comunale, all'art.31 stabilisce che in caso di assenza di sindaco e vicesindaco, la carica viene assunta dell'assessore più anziano. Siamo curiosi di conoscere i motivi della nomina. A qualcuno la fascia tricolore fa già troppo gola". Risposta dell'Ass. Ventimiglia non è tardata ad arrivare: "Lei a causa della sua assenza evidentemente non conosce la reale situazione attuale e quindi pur non sapendo scrive, in questi giorni sia il sindaco che il nostro vicesindaco saranno fuori sede per motivi personali e l'assessore più anziano in sede rimango io". Risposta che a quanto pare rivela che gli assessori Antonino Barresi e Salvatore Ingrasciotta siano fuori sede, i più anziani dopo l'Ing. Palermo.

La polemica ha coinvolto anche la pagina "IoFaccioLaDifferenza" vicinissima al Movimento 5 Stelle che sulla questione sollevata e sul compenso maggiore come carica non le manda a dire: "C'è una sua rinuncia formale al segretario generale di rinuncia della indennità da vicesindaco? In un momento di forte sofferenza economica non avete rinunciato all'aumento delle indennità. Il suo viaggio a Torino a carico della collettività cosa ha prodotto in termini di ritorno per il paese?"

Una polemica "natalizia" che sicuramente porterà sotto l'Albero qualche strascico alla Giunta Lentini.