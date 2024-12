di: Redazione - del 2024-12-23

(ph. tuttosuimotori)

In concomitanza con le avverse condizioni meteo, sono stati affissi i cartelli a seguito dell'ordinanza (in vigora dal 15 novembre) che impone agli automobilisti l'obbligo di catene da neve a bordo in alcuni tratti dell'Autostrada A29. In particolare il tratto compreso fra gli svincoli di Santa Ninfa ed Alcamo Ovest e da Alcamo Ovest a Fulgatore.