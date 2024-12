Carabinieri arrestano per presunta estorsione un pregiudicato 42enne

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-24

I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Marsala, un pregiudicato marsalese di 42 anni per estorsione.

L’odierno provvedimento trae origine da una specifica attività di indagine della Compagnia di Marsala che, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, ha permesso di indentificare e rintracciare il soggetto destinatario del provvedimento indagato quale presunto autore dell’estorsione subita da un commerciante del posto.