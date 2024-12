Nuovo codice della strada, in provincia di Trapani ritiri di patente e denunce

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-24

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno eseguito un servizio straordinario finalizzato a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi presso la Prefettura di Trapani.

I militari dell’Arma, nell’attuare le nuove norme del Codice della Strada entrate in vigore da pochi giorni, hanno denunciato:

- un pregiudicato alcamese di 42 anni in quanto circolava alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di oltre 2 G/L, motivo per il quale è stata anche ritirata la patente di guida;

- un alcamese di 36 anni alla guida dell’auto con tasso alcolemico oltre i limiti consentiti con conseguente ritiro di patente di guida;

- un alcamese, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, fermato sulla pubblica via senza un giustificato motivo.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo tra le 150 persone controllate 2 venivano segnalate alla Prefettura di Trapani quale assuntori non terapeutici in quanto in possesso di droga per uso personale.