Castelvetrano piange la scomparsa di Giuseppe Monaco, persona di grande umanità

di: Redazione - del 2025-03-25

Con profondo dolore, dopo giorni di sofferenza, all’alba di oggi, 25 marzo 2025, è venuto a mancare il signor Monaco Giuseppe. Persona molto conosciuta nell’ambiente sanitario per avere lavorato presso il locale nosocomio di Castelvetrano. Coralmente apprezzato per la professionalità, è stato un uomo di grande umanità, di acuta intelligenza e sensibilità, disponibile verso il prossimo e il bisognoso, nei confronti del quale si è sempre amorevolmente speso.

Marito, genitore e nonno esemplare, Giuseppe Monaco si è sempre distinto per l’eleganza della condotta, l’amore per la cultura e il profondo senso civico che lo hanno contraddistinto come persona non comune, nobile d’animo, un gentiluomo d’altri tempi. Lascia un vuoto incolmabile nella famiglia e tra le persone che lo hanno conosciuto e stimato.

Le esequie saranno celebrate il giorno 26 marzo alle ore 15.30 nella Chiesa dei Cappuccini a Castelvetrano.