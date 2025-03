Non commisero bancarotta, assolti i castelvetranesi Savalle

di: Redazione - del 2025-03-26

I fratelli castelvetranesi Giovanni e Carmelo Savalle, rispettivamente di 59 e 57 anni, di Castelvetrano, commercialisti e imprenditori nel settore alberghiero, amministratori a suo tempo dell'azienda "Mediterranea" che gestiva a Mazara l'albergo a cinque stelle, Kempiski, sono stati assolti dal Tribunale di Marsala perché “il fatto non sussiste” dall’accusa di bancarotta fraudolenta documentale. Assieme agli imprenditori castelvetranesi sono stati assolti anche Domenico Pisciotta, di 55, Gaspare Morello, di 64, entrambi di Mazara del Vallo, e Alberto Giovanni Agosta, di 80, di Segrate.

Il fallimento dell'azienda risale al 2012 ed i sospetti degli inquirenti risalgono al 2008, da quando, secondo l'accusa gli indagati "avrebbero tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari, non rappresentando così “in modo veritiero e corretto la condizione di impotenza patrimoniale e finanziaria in cui la società versava”.

Il pm Maria Milia aveva invocato la condanna di tutti gli imputati: 4 anni e 6 mesi per i fratelli Savalle, per gli altri tre imputati, Pisciotta, Morello e Agosta, invece, 3 anni e mezzo.