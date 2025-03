Nomina Rubbino, dura presa di posizione della Vice Presidente del Consiglio Vivona: "Non riconosco politicamente la nomina, perplessità sulle deleghe"

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-26

Dura presa di posizione nella seduta del Consiglio Comunale odierna, del Vice Presidente del Consiglio, Dott.ssa Barbara Vivona: "Con la presente comunicazione desidero esprimere il mio totale dissenso riguardo la recente nomina del nuovo assessore di Forza Italia.

Questa nomina è stata presa senza alcun confronto preventivo e senza coinvolgere né la capogruppo, né una parte significativa del nostro partito sia a livello locale che regionale . Pertanto, puntualizzo che dopo aver consultato sia i vertici regionali che nazionali del mio partito , oggi mi sento autorizzata ad affermare di NON RICONOSCERE POLITICAMENTE questa nomina , apparsa dal nulla e imposta dall’esterno del nostro contesto politico senza nessun preavviso e ,soprattutto, senza quel garbo politico che tale scelta presupponeva.

Ritengo, altresi’,che questa decisione, assunta unilateralmente dal coordinatore provinciale, rappresenti una grave scorrettezza nei confronti di chi, all'interno del partito, ha lavorato con impegno e dedizione per costruire una visione condivisa e coerente con i valori di Forza Italia, contribuendo significativamente con i propri consensi a far approdare il partito in consiglio comunale dopo decine di anni di assenza. La mancanza di consultazione e dialogo non solo mina la coesione interna, ma rischia anche di compromettere l'efficacia dell'azione amministrativa.

È fondamentale che le scelte politiche, specialmente quelle che riguardano ruoli di responsabilità come quello di un assessore, siano condivise e discusse all'interno del gruppo, per garantire coesione e unitarietà di intenti. Ma è altrettanto importante sottolineare la mancanza di coinvolgimento anche da parte del sindaco in questo processo decisionale. E’ inaccettabile che il primo cittadino non abbia assunto un ruolo attivo e di super partes in questa importante fase, attesa da mesi e di cui lui stesso messo a conoscenza, era stato piu’ volte da me invitato ad una “saggia mediazione” ma abbia deciso soltanto di comunicarmi il nominativo che una parte del partito senza la capogruppo aveva individuato.. Un sindaco dovrebbe garantire che le nomine siano fatte in modo collegiale e trasparente, ascoltando le voci e i pareri di tutti i membri della sua squadra e principalmente per preservare la sua maggioranza in consiglio comunale.

La prima cosa che avrebbe dovuto chiedere, prima della nomina , era quella di informarsi e pretendere che tutte le parti politiche interessate fossero informate e presenti a questo atto di conferimento .Altrimenti, rischia di apparire complice in questo atto di forza che ha seriamente compromesso rapporti politici e personali , basati principalmente sulla fiducia e sulla trasparenza politica che invece in questo caso vengono pesantemente offuscate.

Infine, esprimo le mie incertezze e perplessità riguardo alle deleghe del nuovo assessore , che sembrano riadattate ad hoc solo per giustificare la nomina .Volendo esprimere le mie preoccupazioni costruttive ,chiedo chiarimenti sui criteri che hanno portato alla scelta delle deleghe e come queste possano contribuire al miglioramento della comunità .È fondamentale che chi ricopre tali ruoli abbia chiare le proprie responsabilità e il supporto necessario per svolgerle al meglio.

Senza un adeguato dialogo e una pianificazione condivisa, rischiamo di compromettere l'efficacia dell'azione amministrativa e la fiducia dei cittadini nelle nostre istituzioni. Invito pertanto il consiglio a riflettere su queste dinamiche e a considerare la necessità di un approccio più collaborativo e rispettoso all'interno della nostra maggioranza e dell’intero consiglio comunale.

Solo attraverso un dialogo costruttivo potremmo garantire un'azione amministrativa efficace e rappresentativa delle aspettative dei nostri cittadini e di tutti coloro che ci hanno scelto , come loro rappresentanti . Chiedo quindi che si apra un confronto serio e costruttivo su questa situazione che dovrebbe far riflettere tutti , e che è già successa in altri gruppi politici ,affinché si possa lavorare insieme per il bene della nostra comunità e per il futuro dei nostri figli".