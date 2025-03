Provincia, il Sindaco Lentini è il candidato del Centro Destra. L'annuncio delle segreterie provinciali

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-26

Giovanni Lentini, già Sindaco di Castelvetrano, sarà il candidato alla Presidenza della Provincia di Trapani alle elezioni che si svolgeranno il prossimo 27 aprile. Avranno diritto di voto gli organi elettivi comunali in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta. Le operazioni elettorali si svolgeranno nell'intera giornata del 27 aprile, dalle 8 alle 22. Ad annunciare il nome del candidato il coordinamento provinciale del centrodestra.

"Per le elezioni del Libero Consorzio Comunale di Trapani - si legge la nota - il coordinamento provinciale del centrodestra ha deciso di puntare sul sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini. Questa scelta è frutto di un percorso condiviso che vede come priorità quella di riconsegnare una guida politica ad un ente importante per garantire a tutti i cittadini una gestione più attenta di strade, scuole, riserve e più in generale politiche ispirate ad una visione complessiva e di sviluppo del territorio provinciale.

Questo coordinamento, nel superare anche i reciproci errori del passato, intende rinnovare l’impegno di affermare i valori e l’esperienza del governo di centrodestra a queste elezioni, in sintonia con il governo di Palermo e di Roma così come ai prossimi appuntamenti, primo su tutti quello dell’anno venturo che riguarda il comune più popoloso della provincia di Trapani".

A Lentini il compito di guidare la coalizione di centrodestra, aprendo anche ad esperienze civiche, proprio per consentire l’azione più capillare e rappresentativa di tutti gli amministratori della provincia.

Maurizio Miceli, presidente provinciale Fratelli d’Italia

Toni Scilla, segretario provinciale Forza Italia

Giacomo Scala, segretario provinciale Democrazia Cristiana

Maria Pia Castiglione, segretario provinciale Noi Moderati

Eleonora Lo Curto, commissario provinciale Lega

Salvatore Montemario, responsabile enti locali MpA / Grande Sicilia