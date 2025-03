Provincia, la corsa alla Presidenza è iniziata. Lentini: "Il mio impegno per Castelvetrano non verrà mai meno"

di: Redazione - del 2025-03-27

La corsa alla poltrona di Presidente della Provincia è già inziato ed uno dei candidati alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani è l'attuale Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, annunciato ieri da tutti i partiti che fanno parte del Coordinamento Provinciale del Centro Destra. Nella serata di ieri, il primo cittadino castelvetranese ha voluto rassicurare i propri concittadini e rivelare che questa candidatura può essere per Castelvetrano un'opportunità importante.

"Cari concittadini, con grande senso di responsabilità e di trasparenza verso la nostra comunità, desidero condividere con voi una notizia importante. È con orgoglio che sono stato scelto dal coordinamento provinciale del centrodestra come candidato alla presidenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Questa decisione non è solo un riconoscimento del lavoro svolto in soli pochi mesi a Castelvetrano, ma rappresenta un'opportunità per continuare a servire il nostro territorio in modo più ampio e incisivo.

La mia candidatura nasce da un percorso condiviso, - continua Lentini - dove la priorità è quella di restituire al Libero Consorzio una guida politica seria e competente. È fondamentale garantire una gestione attenta delle nostre strade, delle scuole superiori, delle riserve naturali e più in generale delle politiche di sviluppo del territorio in equilibrio con la tutela dell’ambiente. Credo fermamente che un consorzio ben amministrato possa fare la differenza per la qualità della vita dei cittadini dell’intera provincia di Trapani.

Voglio rassicurarvi che, qualora venga eletto, il mio impegno per Castelvetrano non verrà mai meno. Se eletto, sarò un presidente che ascolta, che collabora e che lavora per il bene comune, non solo per Castelvetrano, ma per tutto il territorio provinciale in stretto contatto con i colleghi sindaci e i consigli comunali di tutta la provincia. È un compito che affronterò con la stessa dedizione che ho sempre riservato alla nostra comunità. Insieme, possiamo superare gli errori fatti nel passato e costruire un futuro all’insegna della buona amministrazione, in sinergia con il governo Regionale e Nazionale. La mia persona, così come avvenuto per Castelvetrano, è stata la sintesi per una candidatura che vede il centrodestra unito e rinnovato, aperto anche alle esperienze civiche, per garantire una rappresentanza capillare di tutti gli amministratori della provincia.

Vi invito - conclude il Sindaco di Castelvetrano - a continuare a sostenere l’impegno mio e della mia amministrazione per una Castelvetrano e un territorio migliore. Insieme, possiamo fare la differenza! Con stima e gratitudine".