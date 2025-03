Mozione per il ripristino dello storico Chiosco in stile Liberty all'interno della Villa Falcone-Borsellino

di: Redazione - del 2025-03-27

Ripristinare lo storico Chiosco ubicato all'interno della Villa Falcone e Borsellino per ridare splendore “lo spiazzo” conosciuto come “Villa Salandra”, in onore dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Salandra ed arricchito dalla realizzazione di un raffinato chiosco in stile Liberty è la proposta del consigliere comunale Giuseppe Errante Parrino.

Il consigliere ha proposto al consiglio comunale "di approvare la presente mozione come atto di promozione ed indirizzo per l’Amministrazione Civica, al fine di includere negli interventi di manutenzione straordinaria la ristrutturazione dello storico chiosco in stile Liberty collocato all’interno della Villa Falcone Borsellino.

Ritenendo che il restauro del chiosco, con intervento di manutenzione straordinaria, avvierebbe quel processo di rilancio della Villa Falcone borsellino che per la sua ubicazione e per la sua pregevolezza ridarebbe vanto alla città di Castelvetrano".