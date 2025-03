Ciocco Fest Castelvetrano, stamane successo per i laboratori didattici. Oltre 80 stand tra gastronomia, musica e divertimento

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-28

Hanno preso il via stamane, presso l’ex Convento dei Minimi a Castelvetrano, gli eventi legati al Ciocco Fest in programma da oggi e fino a domenica nel centro storico della Città. La manifestazione, finanziata dall'Assessorato Regionale alle Attività Produttive e organizzata dal Comune di Castelvetrano in collaborazione con la Pro Loco Selinunte, celebrerà il cioccolato in tutte le sue forme unitamente alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Nel centro storico di Castelvetrano oltre 80 stand delizieranno i visitatori con tantissime specialità a base di cioccolato e non solo. Sono previsti anche tour gratuiti nei due musei civici della città a cura della Pro Loco Selinunte.

Ad animare le vie del centro storico saranno i musicisti della Street Band. In programma anche balli di gruppo e DJ set nel Sistema delle Piazze e lungo il Corso Vittorio Emanuele II. Da domani in programma alle 18,00 anche una mini collettiva d’arte nella piazza Principe di Piemonte, una mostra pensata ed organizzata da Giada Vitrano.

Nel corso della mattinata odierna intanto si sono svolti, con la partecipazione delle scolaresche della città e dell'istituto alberghiero di Carini, i laboratori didattici tenuti dal maestro Enzo Di Buono del Consorzio del Cioccolato di Modica. Ad allietare l’evento le mascotte, curate dall'Associazione "Il Coro degli Angeli" di Menfi, che hanno portato sorrisi e allegria tra i bambini presenti.