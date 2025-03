Folgore, domenica il pass "tranquillità". La società lancia appello agli sportivi. Curva chiusa su disposizione del Commissariato

di: Redazione - del 2025-03-31

A due giornate dal termine la Folgore di Iacono ha quattro punti di vantaggio sulla quint'ultima e domenica potrebbe staccare il definitivo pass per la salvezza diretta. Così come lo scorso anno, nella gara Folgore-Castellammare, terminata 1-1, per la seconda stagione consecutiva ad una giornata dalla fine i rossoneri potrebbero festeggiare la permanenza al prossimo campionato di Eccellenza con un turno di anticipo. Ultima giornata che si disputerà il 27 aprile per via della pausa dettata dalla Lega per l'imminente avvio del Trofeo delle Regioni.

Il pareggio di Castellammare e la concomitante vittoria del San Vito in casa del Casteldaccia hanno di fatto portato i rossoneri a puntare dritto alla matematica domenica in casa quando arriverà la squadra palermitana della Parmonval che non ha nulla più da chiedere a questo campionato. Ma si sa che bisogna ugualmente concentrarsi e non fare calcoli.

La società, attraverso la pagina ufficiale da stamani ha lanciato un chiaro segnale alla tifoseria. Il prezzo del biglietto per l'ultima gara casalinga di campionato è stato fissato a 5 euro e riguarderà tutti, donne comprese. Ingresso libero solo per gli under 14. Dalla comunicazione della società si evinceva che tornava ad essere aperta la Curva Nord ma dall'ultimo aggiornamento, su disposizione del Commissariato di P.S., il settore rimarrà chiuso.