35enne precipitato dal balcone, operato al Trauma Center di Palermo. Procura delega Polizia Municipale per le indagini. Dinamica ancora al vaglio

di: Elio Indelicato - del 2025-04-01

Precipita dal secondo piano della sua abitazione. Gravi le condizioni di un 35enne. Tutta da chiarire la dinamica, che ha visto protagonista un uomo di origine palermitana ma che abita a Castelvetrano in via Scinà per motivi di lavoro e che era solo al momento dell’incidente. Intorno alle 21, mentre era in corso il Ciocco Fest a Castelvetrano alcuni passanti hanno visto a terra un uomo che perdeva sangue. Immediatamente hanno chiamato il 118 che a sirene spiegate ha trasportato l’uomo al Pronto Soccorso, dove i medici, ancora una volta si sono dimostrati indispensabili, a prestare i primi interventi all’uomo arrivato in codice rosso.

Il quadro clinico è sembrato abbastanza grave con fratture di arti, di alcune vertebre ed una forte emorragia cerebrale. Pare che l’uomo sua arrivato all’Ospedale vigile e quando i medici gli avrebbero chiesto come mai fosse precipitato dal secondo piano della sua abitazione avrebbe risposto di non ricordare.

I sanitari dopo averlo stabilizzato, visto il quadro clinico, hanno fatto intervenire l’elisoccorso, che ha provveduto a trasportare il paziente al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. Immediatamente sono arrivati in via Scinà, dove abita il 35enne, i Vigili Urbani che hanno cercato informazioni sull’uomo e sulla dinamica dell’accaduto, mentre venivano allertati i Vigili del Fuoco che sono arrivati sul posto e dopo l’intervento dei Carabinieri, come da protocollo, hanno aperto la porta della casa per controllare se tutto fosse a posto, per evitare dubbi anche su una eventuale fuoriuscita di gas.

Pare che la caduta dell’uomo fosse stata ammortizzata dalla presenza di un passante che ne avrebbe frenato lo schianto. Una notizia comunque tutta da verificare, come viene anche confermato dal Comando della Polizia municipale, che sta provvedendo a compiere le indagini e sentire alcuni testimoni e anche una ragazza che pare avesse anche le chiavi dell’abitazione del palermitano. Come sia caduto l’uomo da quell’altezza è tutto da capire e la Procura di Marsala ha delegato per le indagini la stessa Polizia municipale. Non si esclude che D.R, queste le iniziali, si sia sporto sulla sua sinistra del balcone, dove erano accatastate alcune oggetti da rimazzito per controllare un condizionatore d’aria al lato dello stesso balcone e avrebbe potuto perdere l’equilibrio.

La vittima, come detto, di origine palermitana, lavora a Castelvetrano e viene descritta come una brava persona. L’augurio di tutti è che si possa riprendere al più presto e magari raccontare cosa sia successo, mentre da sottolineare ancora una volta l’importanza del presidio ospedaliero di Castelvetrano, e dei medici che vi operano, dove i lavori di adeguamento al Pronto Soccorso

continuano ad essere fermi.