Gold Gym Fitness, 18 primi posti su 24 al Sielte Cup di Sant’Agata li Battiati

di: Redazione - del 2025-04-01

Domenica 30 marzo si è tenuto al PalaBattiati di Sant’Agata li Battiati (CT) la seconda edizione del Sielte Cup, organizzata dal maestro Calabrese Dario, riguardante tutte le discipline da Tatami, Ring, Grappling e MMA. Non poteva mancare a questo evento il team del Gold Gym Fitness, che ha portato a casa 18 primi posti, tre secondi ed un terzo su 24 atleti partecipanti.

"Fiero di aver portato - dichiara il maestro Antonino Giustiniano - la squadra in gara per potersi confrontare con nuove federazioni e regole. Perché ogni cambiamento è importante per crescere sportivamente. Siamo pronti per la nuova preparazione atletica in previsione della prossima gara di fine aprile che si terrà a Messina"