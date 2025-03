Il Club di Prodotto Terre della Valle del Belice protagonista al MeetForum di Taormina

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-29

Il Club di Prodotto Terre della Valle del Belice ha preso parte attivamente al MeetForum di Taormina, un evento di rilevanza internazionale dedicato agli Stati Generali del Turismo di Lusso. Un'importante occasione per promuovere le eccellenze della Valle del Belice e inserirle nel panorama delle destinazioni turistiche di alta gamma. Il Club di Prodotto ha partecipato ai tavoli istituzionali e tecnici del forum, con un focus particolare sul Tavolo 1, dedicato alla creazione di una collezione di hotel ed esperienze siciliane uniche e sostenibili, da promuovere a livello internazionale. Un'opportunità per evidenziare la straordinaria offerta del territorio in termini di accoglienza, autenticità e sostenibilità, elementi chiave per il turismo di lusso contemporaneo.

Nel corso dell’evento, Lina Stabile ha presentato il territorio della Valle del Belice, illustrandone le peculiarità culturali, artistiche ed enogastronomiche. Particolare enfasi è stata posta sulla fruibilità del territorio in chiave di sostenibilità e slow travel, valori che si sposano perfettamente con il concetto di turismo diffuso. La partecipazione ha rappresentato inoltre un’importante occasione per presentare il portale VisitBelice.it, punto di riferimento per la promozione delle esperienze autentiche offerte dal territorio.

L'adesione al MeetForum ha ribadito il ruolo centrale della Valle del Belice nella costruzione di un'offerta turistica esclusiva e sostenibile, capace di attrarre visitatori alla ricerca di esperienze uniche e di qualità. Inoltre, l’evento è stato un'importante occasione per prendere contatti e instaurare rapporti con tour operator e operatori del settore, aprendo nuove opportunità di collaborazione e sviluppo.

Chi vorrà promuovere le proprie esperienze ed essere inserito nel circuito di Visit Belice potrà contattare la Sig.ra Lina Stabile, referente per la Valle del Belice per il Club di Prodotto Terre della Valle del Belice e Local Expert di Castelvetrano e Campobello per Destination Italia Spa.

