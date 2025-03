Folgore, buon punto a Castellammare. Domenica prossima per la salvezza diretta

di: Redazione - del 2025-03-29

Tutto nel primo tempo fra Castellammare e Folgore al Matranga nell'anticipo della ventottesima giornata del Campionato di Eccellenza. Iacono con pesanti assenze manda in campo un undici inedito tenendo fuori Ala e Pisciotta, protagonisti della vittoria di domenica scorsa contro il Lascari. Non è stata una gara ricca di occasioni ma è stato molto importante uscire indenni da un campo storicamente difficile. I locali sono passati in vantaggio al 23esimo con Oliveri. Poco prima della fine del primo tempo è stato Iddrissou Subutan a realizzare il pareggio tornando al goal dopo un'astinenza lunga quasi 4 mesi. Undicesimo centro stagionale per l'attaccante rossonero.

Nella ripresa le due squadre hanno continuato a studiarsi a parte qualche occasione sporadica come quella capitata a Balde che ha "ciccato" la sfera. Al triplice fischio dell'arbitro Rossomando di Salerno i rossoneri possono ritenersi soddisfatti del punto conquistato in ottica salvezza diretta che potrebbe arrivare domenica prossima contro la Parmonval al Paolo Marino. Curiosità, il tecnico Iacono e la squadra hanno trascorso l'intervallo in panchina e non negli spogliatoi.