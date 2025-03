Politica, Centro Destra provinciale si ricompatta, la scelta di Lentini condivisa anche da Nicola Catania

di: Redazione - del 2025-03-31

Centro Destra più unito che mai, questo è il messaggio che nelle ultime ore è stato lanciato dalle segreterie di partito provinciale che ha portato alla candidatura a Presidente del Libero Consorzio Provinciale di Trapani, il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, espressione del Centro Destra locale ed ora più che mai anche a livello provinciale.

Dopo mesi di querelle traspare questa "pax" che aveva visto, specialmente a Castelvetrano, fino a qualche giorno fa, un disallineamento fra i coordinamenti provinciali e regionali. Disaccordo reso pubblico dopo le nomine di due assessori in particolare, le scelte di Brillo prima e di Rubbino poi crearono un grosso malumore all'interno dei partiti a livello locale, disappunto espresso dal segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Maurizio Miceli, che non le mandò a dire al Sindaco di Castelvetrano. Situazione analoga, qualche settimana fa avvenuta con la nomina dell'Assessora Monia Rubbino non gradita dal capogruppo consiliare di Forza Italia, Barbara Vivona.

Adesso la situazione nel Centro Destra pare essere tornata alla normalità anche se a livello locale le spaccature sembrano rimaste. La scelta di Lentini come candidato alla Presidenza del Libero Consorzio Provinciale di Trapani è un chiaro segnale di distensione. Scelta condivisa anche Nicola Catania che non lo ha nascosto pubblicamente: "Visioni differenti ed eventuali errori del passato che interessano il nostro partito non possono pregiudicare la scelta di coalizione per la guida del Libero Consorzio provinciale. La figura dell’avvocato Lentini è altamente rappresentativa del nostro territorio provinciale e belicino. In una logica di coalizione Fratelli d’Italia non può fare il partito solista e bene ha fatto il presidente provinciale a mettere in in prima istanza l’unità del centro destra quale prospettiva per il futuro".