Il 35enne precipitato dal balcone di via Scinà è ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. Dinamica ancora incerta

di: Redazione - del 2025-03-31

Ieri sera, intorno alle 21, mentre era in corso il Ciocco Fest a Castelvetrano alcuni passanti hanno visto a terra un uomo che perdeva sangue. Immediatamente hanno chiamato il 118 che a sirene spiegate ha trasportato l’uomo al Pronto Soccorso, dove i medici, ancora una volta si sono dimostrati indispensabili, a prestare i primi interventi all’uomo arrivato in codice rosso. Il quadro clinico è sembrato abbastanza grave con fratture di arti, di alcune vertebre ed una forte emorragia cerebrale.

I sanitari dopo averlo stabilizzato, visto il quadro clinico, hanno fatto intervenire l’elisoccorso, che ha provveduto a trasportare il paziente al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo.

Non si esclude che D.R, di origine palermitana, si sia sporto sulla sua sinistra del balcone, dove erano accatastati alcuni oggetti da rimazzito per controllare un condizionatore d’aria al lato dello stesso balcone e avrebbe potuto perdere l’equilibrio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale ed i Carabinieri. Pare, come riferito nel nostro primo articolo, la caduta dell'uomo dal balcone sia stata attutita da un'auto che stava percorrendo la via Scinà.