Santa Ninfa, presentata mozione per realizzazione murale celebrativo dedicato a Papa Giovanni Paolo II

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-02

Nei giorni scorsi il consigliere comunale di Santa Ninfa, Alberto Giuseppe Balsamo, ha presentato una mozione per la realizzazione di un murale celebrativo dedicato alla figura di Papa Giovanni Paolo II.

In occasione del XX anniversario della Sua scomparsa, "lo ritengo un atto doveroso, considerando il grande operato profuso durante il Suo pontificato, la capacità di dialogo, - dichiara Balsamo - la particolare attenzione e vicinanza alle giovani generazioni, la strenua difesa dei valori della vita, della famiglia e della pace contro ogni forma di oppressione.

In un'epoca assai complessa sotto tanti punti di vista, specialmente tra i giovani, emerge un profondo senso di incertezza e rassegnazione, e le parole di Wojtyla risultano quanto mai attuali. Un’esortazione a non appiattirsi nella mediocrità, a non abbandonarsi di fronte alle difficoltà e agli ostacoli, ma a prendere in mano la propria vita e farne un capolavoro.

Sono convinto che, la presente mozione, - prosegue Balsamo - troverà la più ampia condivisione in Aula, impegnando così l'Amministrazione ad individuare uno spazio pubblico nel Comune di Santa Ninfa, ove realizzare il murale celebrativo dedicato a Papa Giovanni Paolo II. Mi auguro - conclude il consigliere - inoltre che simili iniziative possano essere presentate anche in altri Comuni".