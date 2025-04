Santa Ninfa, eletti Sindaco e Consiglio baby. Ferreri: “Importante avvicinare i giovani alle istituzioni”

di: Mariano Pace - del 2025-04-04

Eletto il nuovo “baby-sindaco” del comune di Santa Ninfa. E’ Mia Pellicane, 11 anni, frequentante la 1^ A della scuola secondaria di 1 gradoLuigi Capuana di Santa Ninfa. E’ stata eletta nella prima seduta di insediamento del “baby consiglio comunale”. Suo vice è Alex Binatti.

“Sono molto onorata di essere stata eletta -ha evidenziato il nuovo baby sindaco- e di potere fare da portavoce alle proposte degli alunni. Mi impegno solennemente insieme ai consiglieri comunali eletti a realizzare le proposte indicate nel programma presentato per la mia candidatura. Vogliamo -prosegue il neo baby sindaco Mia Pellicane- che la nostra parola abbia un peso e questa per noi è la nostra grande occasione. Spero di meritare la vostra fiducia e di non deludere le vostre aspettative. Spero anche-continua Pellicane-di riuscire ad affiancare in maniera onorevole il nostro sindaco Carlo Ferreri, nelle occasioni in cui riterrà di volermi coinvolgere. Mi impegnerò, inoltre ad essere d’esempio e stimolo affinché tutti noi ragazzi possiamo capire che le cose pubbliche, la scuola, i parchi giochi, le piazze, sono beni di tutti e per questo vanno curate, rispettate e preservate. Cercherò di sensibilizzare i miei compagni al rispetto delle regole di convivenza civile, al rispetto della legalità, affinché nella nostra scuola non si verifichino episodi di prepotenza o peggio di bullismo.

Non mi resta che ringraziare, infine, il Comune ed il Sindaco, che promuove questa iniziativa con l’intento di avvicinare noi ragazzi al mondo delle istituzioni ed al rispetto della legalità. Grazie alla scuola, agli insegnanti ed alla Dirigente scolastica che, con pazienza ed entusiasmo, ci stanno accompagnando in questa bellissima esperienza. Infine, voglio ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno votata, ed un ringraziamento particolare va ai miei compagni di classe che mi hanno incoraggiata e sostenuta sin dal primo momento. Concludendo vorrei ringraziare la mia famiglia, per il sostegno, oltre che l’affetto, con cui mi hanno stimolata ed incoraggiata ad intraprendere questa iniziativa”.

Il baby consiglio comunale è composto da: Mia Pellicane, Alex Binatti, Raffaele Broglio, Giusmary Catalano, Alissa Di Stefano, Matteo Di Stefano, Giuseppe Ferreri, Giulio Labbruzzo, Maria Grazia Marchese, Miriam Biondo, Aida Saladino.

”A nome dell’amministrazione comunale -dice il sindaco adulto Carlo Ferreri- esprimo la soddisfazione per l’insediamento del baby consiglio comunale, un importante organismo utile per fare avvicinare i giovani alle istituzioni. Auguri di buon lavoro al baby sindaco, al suo vice e a tutti i consiglieri eletti”.