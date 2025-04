Grazie al fiuto di "Ron", cane antidroga, carabinieri arrestano 66enne trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-04

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato in flagranza un 66enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 66enne ove era stato notato un continuo via vai di persone che sostavano all’interno solo pochi minuti.

A casa dell’uomo, sottoposto peraltro alla misura degli arresti domiciliari, i Carabinieri, grazie al fiuto del cane RON hanno trovato 12 grammi di cocaina e il materiale per il confezionamento. Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, si sono aperte per lui le porte del carcere di Trapani.