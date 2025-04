La castelvetranese Natalia Zaccone prima al concorso "New Model Today", "Sogno di diventare modella senza lasciare gli studi di psicologia"

di: Redazione - del 2025-04-04

La ventunenne castelvetranese Natalia Zaccone, si è classificata prima fra le otto finaliste al concorso di bellezza “New Model Today” che si è svolto a Palermo lo scorso 30 marzo. Abbiamo avuto il piacere di incontrarla ed alla nostra redazione ha rivelato le emozioni che ha provato nell'ultimo concorso ed i suoi sogni nel cassetto.

Natalia, raccontaci della tua esperienza vissuta in passerella.

"La finale regionale del concorso di moda “New Model Today” che si è svolta a Palermo il 30 marzo è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. In questi mesi mi sono preparata con impegno e determinazione, allenandomi con costanza e perfezionando il mio portamento. Ogni giorno era una sfida, ma l'ho affrontata con passione e voglia di migliorarmi. Quando sono finalmente salita sul palco, mi sono lasciata guidare dalla mia energia e dalla mia voglia di divertirmi, senza pensare troppo alla performance, ma cercando di far emergere chi sono davvero".

Cosa hai provato quando sei stata la prima classificata.

"Perché penso che nella moda la personalità sia la chiave per fare la differenza. E, anche se non me lo aspettavo affatto, classificarmi prima su 8 finaliste è stato un traguardo incredibile e una grande soddisfazione. È stato il risultato di tutto il mio impegno! Grazie a questo traguardo nei prossimo mesi sarò impegnata in diversi progetti in città come Piacenza e Roma".

Sogni nel cassetto?

"Il mio sogno nel cassetto è senza dubbio lavorare nel mondo della moda, in passerella! Voglio diventare una modella a tutti gli effetti e sto concentrando tutte le mie forze su questo obiettivo".

Natalia non c'è solo la moda nella tua vita.

"Oltre alla moda, ho anche una grande passione per la psicologia. Sono iscritta al secondo anno di psicologia e mi sta davvero appassionando. Penso che un giorno potrei riuscire a combinare entrambe le cose, magari in un progetto che unisca la moda alla psicologia, per valorizzare la bellezza esterna e quella interiore. Non vedo l'ora di vedere dove mi porteranno queste due strade".

Grazie Natalia per l'intervista concessaci, ti auguriamo un grosso in bocca al lupo.