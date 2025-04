Il lettore scrive: "Segnaletica altezza sottopasso da modificare", due i ribaltamenti di mezzi negli ultimi mesi

di: Redazione - del 2025-04-04

Sono già due i ribaltamenti dei mezzi sotto il ponte che collega la via Partanna, via Minghetti, via Quarto e Via Diaz. Il ribaltamento del Cestello Elevatore di ieri è stato preceduto da un Furgone Iveco ribaltatosi lo scorso 19 ottobre.

Secondo quanto ci segnala un nostro lettore, la segnaletica, relativa all'altezza del sottopasso è posizionata solo da una direzione e dovrebbe essere sostituita e messa in evidenza per tutte le vie che confluiscono sotto il ponte della linea ferroviaria. L'urto con il cornicione è causa di ribaltamento dei grossi automezzi.

"Bisognerebbe applicare nuove segnaletiche in prossimità delle tabelle semaforiche così i conducenti dei mezzi sono al corrente dell'altezza". Il consiglio del nostro lettore.