Santa Ninfa, "Piantiamo un albero", iniziativa per l'ambiente del Lions Club Salemi

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-05

Ieri mattina il Lions Club di Salemi Valle del Belice, in collaborazione con il Comune e con l'Istituto Comprensivo di S. Ninfa, ha messo a dimora diverse piante ornamentali negli spazi antistanti l’ingresso della Scuola Media. Un intervento molto significativo da parte del Club di servizio, delle Istituzioni scolastiche e amministrative che, in un clima di condivisione, arricchisce la cultura e il rispetto per l’ambiente, coinvolgendo gli alunni nella cura della natura e della bellezza, elementi fondamentali nella formazione valoriale dei giovani.

Presenti alla manifestazione la Dirigente scolastica, dott.ssa Maria Letizia Natalia Gentile, il Sindaco avv. Carlo Ferreri, l'ass. alla P.I., Maria Terranova e l'ass. al Verde Pubblico, Filippo Paternò.

Ha dato l'avvio alla piantumazione il presidente del club Benedetto Benigno e non è mancato il successivo coinvolgimento attivo del referente di Circoscrizione Lions International Pietro Bonì, di tutti gli amministratori e degli altri soci del Club presenti.