Uomo cade dal 3° piano dell'Ospedale di Marsala e muore. Dinamica ancora al vaglio degli inquirenti

di: Redazione - del 2025-04-02

Stamattina un uomo di 63 anni, A.A. di Petrosino, è caduto dal terzo piano dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, ed ha perso la vita dopo il terrificante impatto.

Gli agenti di Polizia ed i Carabinieri indagano per comprendere la dinamica che ha portato alla caduta dell'uomo. Al momento non sono ancora chiare le circostanze dell’accaduto. Il terzo piano dell'Ospedale marsalese ospita i reparti di pneumologia e infettivologia. Non si esclude che si possa trattare di un gesto volontario.