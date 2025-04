Cestello Elevatore si ribalta nei pressi del ponte di via Minghetti. Illeso il conducente

di: Redazione - del 2025-04-03

Intorno alle 13:30 un mezzo si è ribaltato nei pressi del ponte dove passa la linea ferroviaria, che collega la via Minghetti con la via Partanna per cause che sono ancora in fase di accertamento. Il mezzo, un cestello elevatore, probabilmente a causa per via dell'altezza non tenuta conto al momento del passaggio, si è ribaltato. Per fortuna solo tanto spavento per il conducente che è uscito fuori dall'abitacolo illeso. Non è la prima volta che un automezzo si ribalta in quella strada, lo scorso anno un furgone a noleggio si è accasciato su un lato. Qualche disagio al traffico in attesa della rimozione del cestello elevatore.



copyright ©️ CNews.it