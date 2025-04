Nuova sede a Castelvetrano per Edilgroup che punta anche alla mediazione immobiliare con ristrutturazioni chiavi in mano

di: Publiredazionale - del 2025-04-03

Nuova sede in via Lipari 6 a Castelvetrano (locali ex banca Credito Siciliano) per la società Edilgroup e nuovi servizi offerti ai clienti. “Già da tempo seguiamo i nostri clienti con ristrutturazioni edili chiavi in mano - ci raccontano i soci Vito Cordio , Giuseppe Guzzo e il geometra Daniele Stallone e abbiamo deciso di ampliare ulteriormente la nostra offerta di servizio intervenendo già nella fase dell’intermediazione immobiliare grazie alla collaborazione dell'Agenzia Immobiliare Catalanotto”. La società si occupa anche di movimento terra, consolidamenti, livellamenti e costruzioni di civili abitazioni

L'azienda nasce nel 2019 grazie all'unione delle tre figure professionali che formano una struttura completa nell'ambito del settore edile. Edilgroup Società Cooperativa opera nel settore del Movimento Terra, adeguamento sismici, consolidamenti, livellamenti e ristrutturazioni edili.

Grazie all'esperto team Edilgroup si prende cura del proprio cliente dall'acquisto della casa alla ristrutturazione chiavi in mano.