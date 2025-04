Campobello, costituito gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-05

Lo scorso 3 aprile, durante i lavori del consiglio comunale a Campobello, si è formalmente costituito il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia; a farne parte i consiglieri comunali Lilla Giovanna Lo Sciuto (capogruppo), Rosetta Bono (vicecapogruppo) e Piero Di Stefano (presidente del consiglio comunale). Aderiscono, inoltre, al partito gli assessori comunali Giovanni Palermo e Biagio Stallone. Il gruppo consiliare e gli assessori rinnovano con serietà e coerenza il supporto all’attuale amministrazione comunale.

Continua un percorso politico lineare e trasparente nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, in piena sintonia con la dirigenza provinciale e regionale del partito che ci ha sempre supportato ogni volta che il territorio ne abbia avuto. I consiglieri che hanno aderito a FdI hanno ringraziato per l’accoglienza riservata da Nicola Catania, al segretario provinciale Maurizio Miceli ed al Presidente dell’Assemblea Regionale On. Gaetano Galvagno con i quali si dicono orgogliosi di condividere un importante percorso politico.