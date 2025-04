Ventenne ferisce gravemente il padre per difendere la madre

di: Redazione - del 2025-04-05

A Carini, un giovane di 20 anni accoltella il padre per difendere la madre dai continui maltrattamenti che subiva da anni. Questa notte l’ennesima lite stava per finire in tragedia, tra padre e figlio, poco prima delle 4 di notte, in via Vespucci, il giovane ventenne, Mattia Patti, ha sferrato due coltellate sulla schiena del padre. Il giovane è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. Dopo essere stato medicato per una lieve ferita al pronto soccorso di Partinico è stato rinchiuso nel carcere Pagliarelli di Palermo. Il ragazzo non ha precedenti penali. L’arma, un coltello da cucina, è stata sequestrata dai militari dell'Arma.

Il padre Marco, 44enne, ferito gravemente ma non in pericolo di vita, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: è ricoverato nel reparto di chirurgia generale di Villa Sofia. I fendenti lo hanno raggiunto all'altezza delle scapole che gli hanno provocato una grave difficoltà respiratoria per i danni ai polmoni.

Secondo quanto raccontato ai carabinieri di Carini, dallo stesso autore del ferimento, il padre maltrattava madre e figlio da molto tempo. I carabinieri stanno accertando se anche ieri sera, prima di essere accoltellato, il padre abbia aggredito la moglie. La donna, ancora sotto shock, ha solo raccontato che molti dei problemi in famiglia sono dovuti anche alle gravi difficoltà economiche in cui versano.