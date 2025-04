Via Cavallaro ancora a senso unico. Si attende ufficialità per ripristino doppio senso di circolazione

del 2025-04-05

Non è stata ancora emanata l’ordinanza da parte del sindaco Giovanni Lentini che istituisce il doppio senso di marcia in via Cavallaro. Nonostante l’avvio dei lavori di rimozione dei cordoli in gomma che delimitano la pista ciclabile e l’annuncio dell’imminente ripristino del doppio senso di circolazione ad oggi vige ancora il divieto di salire dalla via Cavallaro, così come è stato la scorsa estate. Nei prossimi giorni si attende l’ufficializzazione di quanto anticipato negli scorsi giorni da parte del primo cittadino.