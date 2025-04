Castelvetrano, truffatori di anziani in azione. Rubati soldi e gioielli a una donna

di: Redazione - del 2025-04-07

(ph. Adobe stock )

Caso di truffa ai danni di un'anziana 97enne a Castelvetrano andata in porto al secondo tentativo sottraendo alla donna 150 euro in contanti e gioielli per un valore di 1500 euro circa. Nella giornata di sabato i malviventi avevano contattato al telefono di casa la signora comunicandole il coinvolgimento del figlio in un incidente e la necessità di avere dei contanti per pagare i danni a esso connessi.

La donna, tuttavia, intuendo che si trattasse di una truffa ha riagganciato il telefono. Ieri mattina un uomo, probabilmente avendo intuito che la donna abitava da sola in casa, si è presentato nell’abitazione in cui risiede la signora e ha bussato al campanello di casa fingendo di dover consegnare un pacco per il nipote.

Una volta dentro l’abitazione l’uomo si è fatto consegnare dall’anziana contanti (qualche centinaio di euro) e alcuni gioielli seppur di poco valore dopo la consegna del pacco (vuoto) destinato in teoria al nipote.

I familiari dell’anziana hanno sporto denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del malvivente che, con tutta probabilità, fa parte di una organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati registrati altri tentativi di truffa ai danni di anziani cui sono stati chiesti soldi con la scusa di consentire la presunta scarcerazione di familiari arrestati dopo un presunto incidente mai verificatosi nella realtà. L’invito a tutti i lettori è di prestare la massima attenzione e sensibilizzare soprattutto i più anziani per evitare che possano raggirati.

Per motivi di privacy omettiamo qualsiasi elemento utile alla identificazione della donna truffata anche per non intralciare le indagini dei Carabinieri.