di: Redazione - del 2025-04-06

Oggi e domani l'ufficio della Posta centrale di Castelvetrano di via Vittorio Emanuele sarà chiusa per lavori. Per venire incontro alle necessità degli utenti rimarrà aperta la succursale di via Mazzini anche nelle ore pomeridiane. Mercoledì la riapertura e tutto tornerà alla normale attività.