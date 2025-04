(VIDEO) Polisportiva Salemi trionfa e vola in Promozione, grande festa al San Giacomo

di: Redazione - del 2025-04-07

Spinta dalle marcature del bomber castelvetranese Filippo Salvo, autore di 23 reti, la Polisportiva Salemi di Walter Figuccio vola in Promozione dopo un campionato condotto alla grande. Un organico che si è rivelato forte durante la stagione e con tanti calciatori con un trascorso in squadre prestigiose come Licata, Matteucci, Ceesay che hanno vestito la maglia della Folgore in passato. Grandi festeggiamenti al San Giacomo per il trionfo in Prima Categoria che ha sancito il ritorno in Promozione della compagine salemitana e grande merito alla dirigenza che ha saputo scegliere e far star bene tutti gli atleti.