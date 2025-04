Il lettore scrive: "A Triscina (via 3) bidone di olio nero sversato in strada verso la spiaggia"

di: Redazione - del 2025-04-07

Un episodio di grave degrado ambientalistico è giunto in redazione, segnalato da una nostra lettrice, che, attraverso due immagini, fa notare che da un bidone viene sversato verso la spiaggia, in via 3 a Triscina, un contenuto liquido sicuramente residui di olio e carburante.

"Volevo porre alla vostra attenzione una situazione alquanto sconcertante sulla via tre di Triscina. È presente una tremenda scolatura sui gradini che portano sulla spiaggia di olio o carburante. Ovviamente, con la pioggia prevista, questo materiale finirà inevitabilmente in mare e sulla spiaggia".