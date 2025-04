Marinella, operazione di rimozione dei cordoli in cemento in via Pitagora

di: Redazione - del 2025-04-07

Prosegue l'opera di adeguamento da parte del Comune di Castelvetrano per rendere fruibile il doppio senso di marcia nella via Cavallaro con la rimozione dei cordoli in gomma che separano la corsia dalla pista ciclabile.

Da stamani, gli operatori sono a lavoro anche per la rimozione dei cordoli in cemento posti in via Pitagora, strada che porta ad una nota struttura alberghiera. La strada in questione era stata oggetto di posa in opera della pista ciclabile e con l'avvento della bella stagione, i pullman avevano riscontrato non poche difficoltà di manovra considerando la larghezza della carreggiata che non era così ampia.