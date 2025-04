Il lettore scrive: "Al Cimitero erbacce stanno per coprire alcune tombe"

di: Redazione - del 2025-04-08

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che evidenzia una situazione all'interno del Cimitero Comunale di Castelvetrano. In particolare il lettore sofferma la propria attenzione sulla vegetazione che in alcune zone del Cimitero sta per coprire alcune tombe. Ormai da qualche mese se ne occupa l'azienda Italgeco che si è aggiudicata l'appalto e nelle proprie attività rientrano la pulizia del cimitero, la tumulazione ed estumulazione delle salme e le pratiche amministrative.