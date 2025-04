Controlli nel weekend dei Carabinieri, tre denunce, sequestrati coltelli di vario tipo

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-08

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nel fine settimana appena trascorso, hanno svolto servizi straordinari finalizzati ad incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani.

I militari dell’Arma, durante i posti di blocco dislocati in varie parti delle città, hanno denunciato:

- un minorenne, in possesso di 2 coltelli a serramanico ed un tirapugni sottoposti a sequestro;

- un 45enne mazarese in possesso di 4 coltelli di vario tipo, sequestrati;

- un marsalese 35enne, alla guida della propria autovettura, sprovvisto della patente perché mai conseguita, con recidiva nell’ultimo biennio.

Nell’ambito del medesimo servizio i militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Trapani per uso personale di sostanze stupefacenti tre soggetti trovati in possesso di dosi di cocaina, eroina e marijuana, oltre al sequestro di 3 veicoli e il ritiro di 2 carte di circolazione.