Selinunte, un Teatro ancora tutto da scoprire, l'ipotesi di Roccaforte su "Sicily World"

di: Redazione - (fonte: Sicily World) - del 2025-04-10

(ph. immagini di Enrico Roccaforte)

A Selinunte un Teatro ancora da scoprire, l'ipotesi sul possibile Teatro di Selinunte, attraverso "Articolo e immagini di Enrico Roccaforte, con licenza, tratte dalla Pagina Facebook "Sicily World" https://www.facebook.com/share/1HMzU9oxPW/

Avete idea di quanto sia immenso il Parco Archeologico di Selinunte? È talmente esteso che potrebbe inglobare i centri urbani di Triscina e Marinella, eppure nessuno ha mai visto il teatro antico di Selinunte. Pensare che una Città tanto grande e prospera, giovane per il suo tempo, non avesse un teatro ci risulta difficile, eppure per le soprintendenze questo teatro oggi non c'è. Il teatro in realtà probabilmente esiste ma incredibilmente non è mai stato portato alla luce. C'è da immaginare che fosse uno dei più grandi teatri antichi vista la straordinaria ricchezza di Selinunte.

Già in passato, nel 2018, ci siamo interessati a questo argomento e abbiamo identificato un ipotetico luogo grazie alle mappe di Google Maps. Successivamente molti altri si sono interessati alle nostre osservazioni ma ancora nessuno degli organi soprintendenti della regione, ha proposto o avviato una campagna di scavi.

Vi proponiamo delle immagini satellitari con degli schizzi solo indicativi che possono aiutarvi a capire le nostre ipotesi. Come abbiamo detto, si tratterebbe di uno dei teatri più grandi del suo tempo ma la cosa che ci incuriosisce molto è quel cerchio laterale più piccolo che potrebbe essere il bouleutérion: l'edificio che ospitava il consiglio (boulé) della polis. Si tratta di ipotesi del tutto personali che speriamo possano essere verificate una volta per tutte con sondaggi archeologici e una grande campagna di scavo.