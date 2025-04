Efficienza energetica e risparmio per abitazioni e non solo: punto informativo A29 Plus presso Belicittà

di: Publiredazionale - del 2025-04-10

A29 Plus, azienda leader nel settore dell’efficientamento energetico residenziale, sarà presente a Castelvetrano con un punto informativo all’interno del centro commerciale Belicittà.

Dal 13 aprile, il team di esperti sarà a disposizione per incontrare cittadini e famiglie, offrendo consulenze gratuite e personalizzate sulle migliori soluzioni per l’energia domestica. In particolare, sarà possibile scoprire i vantaggi degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo per l’energia prodotta e delle tecnologie di solare termico, strumenti fondamentali per aumentare l’autonomia energetica e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale.

Durante l’evento, i visitatori potranno conoscere nel dettaglio i benefici dell’energia rinnovabile, le agevolazioni fiscali e gli incentivi attualmente disponibili, ricevendo informazioni utili per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. L’adozione di impianti fotovoltaici combinati con sistemi di accumulo permette di ottimizzare l’uso dell’energia solare e di massimizzare il risparmio sulla bolletta, mentre il solare termico rappresenta un’ottima soluzione per la produzione di acqua calda sanitaria in modo efficiente e sostenibile.

"Essere presenti a Castelvetrano con questo spazio informativo significa avvicinarsi ancora di più alle famiglie e ai cittadini interessati a rendere la propria abitazione più efficiente", dichiara Antonino Montalbano, CEO di A29 Plus. "L'obiettivo è offrire informazioni chiare e un supporto concreto per investire in soluzioni sostenibili, convenienti e innovative, garantendo un risparmio a lungo termine e un minor impatto ambientale".

Lo stand di A29 Plus sarà un punto di riferimento per chi desidera approfondire le opportunità offerte dal settore dell’efficientamento energetico, con particolare attenzione alle soluzioni più avanzate per sfruttare al massimo l’energia solare.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.a29srl.it o seguire l’azienda sui canali social.

La redazione di CNews.it seguirà l'evento di apertura con immagini in diretta sui propri canali social.