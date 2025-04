Giovani e Sicurezza Stradale: un Service Lions di Formazione e Sensibilizzazione

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-10

Il 4 aprile 2025, a partire dalle ore 15:30, si è svolto a Castelvetrano un importante evento presso il Kartodromo Internazionale di Triscina, focalizzato sul tema cruciale della sicurezza stradale e rivolto in particolare ai giovani. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose autorità locali e figure istituzionali, unite nell’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida e promuovere una cultura della sicurezza sulle strade.

L’incontro si è aperto con i saluti di alcuni dei principali protagonisti dell’evento: il Presidente del Lions Club C.Vetrano, Dott. Giacomo Elia, ha dato il benvenuto ai partecipanti, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per la sicurezza dei più giovani. A seguire, sono intervenuti il Dott. Maurizio Frangiamore, referente della 2ª circoscrizione, la Dott.ssa Nadia Rivetti delegato distrettuale, i presidenti della zona 6 Dottoressa Antonella Pennolino e della zona 5 Dott. Tommaso Nasello.

A seguire il Dott. Livio Elia Maggio, presidente della 2ª circoscrizione, ha sottolineato come eventi di questo tipo siano fondamentali per la formazione dei giovani, che rappresentano il futuro della nostra comunità. Infine l'intervento del PDG e Direttore del centro studi del distretto Sicilia 108yb Dott.Vincenzo Leone che ha raccontato ai giovani la nascita del Service Lions su I giovani e la sicurezza stradale. Gli interventi tecnici si sono concentrati su tematiche specifiche relative alla sicurezza stradale, con contributi di esperti del settore. Il Comandante della Polizia Municipale di C.Vetrano, Dott. Antonio Ferracane, ha portato la sua testimonianza, enfatizzando il ruolo positivo delle forze dell’ordine nella prevenzione degli incidenti stradali, soprattutto tra i giovani. I consorzi CAST e COPAB, rappresentati da Alessandro Agola, Giuseppe Piazza ed Enzo Evola hanno relazionato sui progetti di sensibilizzazione e prevenzione attuati nelle scuole e nelle comunità locali, con un focus sull’educazione stradale. All’evento ha partecipato il sindaco di Castelvetrano, socio del Lions club Castelvetrano Avvocato Giovanni Lentini.

Un momento particolarmente significativo che ha ulteriormente entusiasmato i giovani è stato la prova pratica sui go-kart nel circuito internazionale durante la quale i giovani partecipanti hanno potuto sperimentare un percorso di "guida sicura", grazie alla segnaletica stradale appositamente allestita, comprendendo in modo pratico le difficoltà e le responsabilità che comporta la guida di un mezzo di locomozione.

Il 5 aprile 2025, alle 10:30, la manifestazione si è conclusa con la presenza e l’intervento del Governatore Dott. Prof. Mario Palmisciano, che ha ribadito l’importanza di un impegno costante nel promuovere la sicurezza stradale, soprattutto tra i giovani. Quest’evento rappresenta un passo importante verso la creazione di una comunità più consapevole e sicura, in cui le nuove generazioni possano crescere e vivere in un ambiente in cui la sicurezza stradale è sempre una priorità. Un’occasione di formazione che, con l’aiuto delle istituzioni e delle forze locali, si spera possa tradursi in un cambiamento duraturo nei comportamenti di guida dei giovani. Ai giovani partecipanti e’ stato rilasciato un attestato.