Il lettore scrive: "Caos negli orari scolastici a causa del restringimento"

di: Redazione - del 2025-04-11

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che evidenzia una situazione, specialmente negli orari di entrata ed uscita dall'Istituto scolastico per via del restringimento stradale come da immagini in copertina.

"Dopo aver sollecitato l'amministrazione comunale non c'è ancora nessun riscontro. Questa è la situazione in via Virgilio, di fronte la scuola media Gennaro Pardo, strada a doppio senso di circolazione, nell'orario scolastico si crea il caos più totale a causa di questo restringimento".