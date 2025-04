Appuntamento per gli amanti delle auto storiche a Siculiana in ricordo di Ayrton Senna

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-08

La storica Piazza Umberto I di Siculiana, cuore pulsante della città che ha dato le origini al leggendario Ayrton Senna, si prepara ad accogliere un evento di risonanza internazionale. La conferenza stampa odierna ha svelato i dettagli del prestigioso concorso d'eleganza che si terrà sabato 12 aprile 2025, culmine del II Trofeo Nino Vaccarella, la manifestazione per auto storiche organizzata dal Club Auto D'Epoca Antichi Motori, presieduto da Daniele Spataro.

Sarà proprio a Piazza Umberto I, nell'area antistante ad ASTRO, acronimo di “Ayrton Senna testimonianze e racconto delle origini”, dentro l'antica Torre dell'Orologio, a trasformarsi in un esclusivo palcoscenico per ammirare autentici capolavori su quattro ruote. E le anticipazioni sui partecipanti hanno già acceso l'entusiasmo degli appassionati.

Il Sindaco di Siculiana ha sottolineato con orgoglio il legame con Ayrton Senna e l'importanza dell'evento per la sua comunità: "Ospitare il concorso di eleganza del II Trofeo Nino Vaccarella è per Siculiana un onore e un'occasione unica. Il fatto che queste magnifiche auto sfileranno proprio a Piazza Umberto I, davanti ad ASTRO, il museo che testimonia le origini siculiane di un campione indimenticabile come Ayrton Senna, presso la nostra storica Torre dell'Orologio, rende questo momento ancora più speciale. Crediamo fermamente che un evento di tale prestigio, focalizzato sulla conservazione e l'autenticità delle auto storiche, si sposi perfettamente con lo spirito di ASTRO e contribuisca a valorizzare la nostra storia e le nostre tradizioni".

Il concorso di eleganza di Siculiana non sarà solo una parata di auto splendide. Come ha spiegato Daniele Spataro: "Vogliamo che sia un vero e proprio tuffo nel passato. Per questo motivo, abbiamo chiesto agli equipaggi di presentarsi vestiti con abiti in tema con l'epoca di costruzione della loro vettura. Immaginate la scena: auto degli anni '30 con equipaggi in abiti Charleston, vetture degli anni '60 con piloti e navigatori in stile 'Swinging London'. Sarà uno spettacolo nello spettacolo, incorniciato dalla bellezza di Piazza Umberto I".

L'evento di Siculiana rappresenta un momento clou di un programma ricco e articolato, che si snoderà dal 10 al 13 aprile attraverso le bellezze storiche e paesaggistiche della provincia di Agrigento, toccando Sciacca, Realmonte, l'Eremo di Santo Stefano Quisquina, Palazzo Adriano, la Valle dei Templi e culminando con una cena di gala ad Agrigento.